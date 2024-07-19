Поворотный момент для курса рубля наступит на следующей неделе: Сколько будет стоить валюта На следующей неделе ожидается весьма важное событие для финансовых рынков. 26 июля состоится заседание Центробанка по ключевой ставке, которое на этот раз экономисты ждут с особым интересом. Есть и другие факторы, которые отразятся на рубле. Каким будет курс валют? 18 июля, 21:11 На следующей неделе ждут важных событий для курса рубля. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля на следующей неделе

Ключевая ставка держится на уровне 16% годовых с декабря прошлого года. Сначала ожидалось, что Центробанк начнёт её снижать весной или в начале лета, но затем риторика изменилась. Регулятор стал анонсировать курс на возможное поднятие ставки. Ожидалось, что это произойдёт в июне, но тогда Центробанк решил ничего не менять. Рынки стали ждать конца июля. И вот сейчас базовый прогноз — ставку поднимут. Интрига заключается только в том на сколько.

— Большинство экспертов сходится во мнении, что в текущих условиях оставлять ставку такой же ещё на один месяц будет означать ещё больший разгон инфляционной спирали. Дискуссия идёт и о том, поднимет ли ЦБ ставку сразу на 200 процентных пунктов (+2%) или ограничится менее резким подъёмом. Решения ЦБ обусловлены целью достижения "таргета" в 4% по инфляции. Только жёсткая денежно-кредитная политика может привести к снижению инфляции. Да, такая политика может означать некоторое "торможение" экономики, но ведь надо не допустить и перегрева, — пояснил основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.

Решение по ключевой ставке будет влиять не только на ставки по вкладам и кредитам, но и на курс рубля.

До объявления ключевой ставки никаких реально резких движений ЦБ просто не допустит. А вот уже после — нужно будет смотреть на ближайшие часы торгов и на день-два после заседания ЦБ. Эти временные периоды как раз обозначат вектор движения валюты. Так прокомментировал ситуацию экономист, финансовый советник, автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский.

Следующая неделя станет временем активности внутри очередного налогового периода. Норма зачисления валютной выручки для компаний-экспортёров понижена до 40% с 60% ранее. Скорее всего, бизнес быстро этим воспользуется, но локальная поддержка рублю всё равно будет сформирована. Такой прогноз сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Кроме того, всё ближе становится очередное заседание Банка России. Оно запланировано на 26 июля. С большой долей вероятности ключевая ставка вырастет до 18% годовых с текущего значения в 16%. Это уже заложено в валютные котировки. Большое значение будут иметь комментарии ЦБ и его точка зрения относительно периода до конца года, — добавил Владислав Антонов.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Курс рубля укрепится. Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

По оценкам Владислава Антонова, сейчас рубль смотрится достаточно крепким. Доллар закрепился в пределах 88–89 рублей. Евро удерживается в коридоре 96–98. Для новой недели июля это вполне актуальные ожидания.

— Решение Банка России по ключевой ставке существенного влияния на рынок не окажет. Регулятор ранее сообщил, что "политика" высоких ставок будет продолжительной, оказывая фундаментальную поддержку рублю. В перспективе ближайших двух недель ориентируемся на диапазоны колебания доллара 84–90 рублей, евро 92–98, юаня 11,50–12,50, — считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Алексей Кричевский отметил, что пока каких-то серьёзных скачков курса валют с очень большой вероятностью не будет. Рынок будет ждать решения по ключевой ставке. К тому же нет серьёзной необходимости распродавать валюту или закупать рубли. Налоговый период пока что прошёл, а продажи валютной выручки снижены до 40%. Поэтому рубль будет и дальше колебаться в коридоре 87–89 за доллар до конца июля. А вот неделя после ЦБ покажет, куда валюта пойдёт дальше.

— Важно учитывать неопределённость в отношении величины повышения ставки. Рынок может реагировать на это непредсказуемо. Инфляция в России по-прежнему выше целевого уровня, что может оказать давление на рубль. Геополитические риски также сохраняются. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие дни рубль может укрепиться. В ближайшую неделю мы сможем увидеть примерно следующие котировки: до 90 рублей за доллар, порядка 96–97 за евро и 12,2 за юань, — рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Важно также следить за динамикой цен на нефть, геополитической ситуацией и общим настроением на мировых рынках. Все эти факторы могут влиять на курс рубля. На этот момент обратил внимание частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— С большой долей вероятности на ближайшей неделе мы увидим укрепление рубля, особенно в первые дни. Инвесторы будут закладывать в свои ожидания потенциальное повышение ставки. Однако укрепление может оказаться недолгим. Мы сможем увидеть курс в коридоре до 90 рублей за доллар, порядка 96–97 рублей за евро и 12,2 рубля за юань, — считает Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева