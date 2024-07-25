Дудь* пытается заработать на своих богатых поклонниках 60 млн за люкс-тур на яхте

Журналист-иноагент Юрий Дудь* хочет заработать на своих богатых поклонниках 60 млн рублей за 4 дня, обещая люкс-тур на яхте в Испании. Об этом сообщает SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, один билет в такой трип стоит € 35 000 (около 3,4 млн рублей), а происходить действо будет на яхте Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку. Программа рассчитана на шесть дней, но два из них — это прилёт и вылет (которые дополнительно придётся оплачивать), а на яхте из оставшихся четырёх дней запланировано всего два.

По данным телеграм-канала, аренда яхты Sherakhan за двое суток обойдётся примерно в € 200 000 с обслуживанием. Кроме того, по расчётам местного специалиста ивент-индустрии, гостиница обойдётся в 140 000, в 120 000 — поле для гольфа, в 50 000 — винодельня и ещё 60 000 VIP-трансфер.

SHOT подсчитал, что в случае продажи всех билетов организаторы получат €1,22 млн, а на расходы потратят € 570 000, в итоге заработать им удастся € 655 000 (более 60 млн рублей). Правда, из этой суммы им придётся раздать гонорары паре приглашённых звёзд за часовые выступления.

Однако телеграм-канал уточняет, что около половины всех билетов до сих пор не продано.