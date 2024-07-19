Три украинских МиГ-29 сбиты в зоне СВО

Три украинских самолёта МиГ-29 сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, десять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, доработанная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200", — отчитались в ведомстве.

Также ПВО за семь дней сбила 44 реактивных снаряда HIMARS американского производства и 305 беспилотников, из которых 94 — над территорией России.

Всего с начала СВО украинские войска лишились 630 самолётов, 277 вертолётов, 27 841 БПЛА, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 552 зенитных ракетных комплексов, 12 059 орудий полевой артиллерии и миномётов, 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники.