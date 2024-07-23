Загадка для NASA: Опубликована фотография странной находки марсохода Curiosity Ровер совершенно случайно проломил камень, который казался самым обыкновенным, и внутри оказалось то, чего исследователи Марса пока не могут объяснить. 22 июля, 21:27 В NASA сообщили о загадочной находке марсохода Curiosity. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

На этом снимке голубым значком в виде капли обозначено текущее расположение марсохода Curiosity, который с 2012 года продолжает там потихоньку ездить и периодически бурить марсианскую поверхность. Это кратер Гейл — 150-километровая вмятина от падения примерно такого астероида, какой у нас на Земле 66 миллионов лет назад погубил динозавров (а тот был, как подозревается, диаметром километров в десять).

Расположение марсохода Curiosity в кратере Гейл. Фото © science.nasa.gov

Упал этот астероид как минимум 3,5 миллиарда лет назад и угодил почти на марсианский экватор, на самый край обширной равнины, которая в самом начале истории планеты была заполнена водой — это видно по разнообразным бывшим руслам, каналам и прочим геологическим уликам. И этот кратер, как поняли учёные, после своего возникновения со временем заполнился грунтовыми водами.

Потом, конечно, всё пересохло, но следы прежней роскоши остались. К примеру, местами ровер наблюдает россыпи камней и валунов, которые явно выделяются на фоне поверхности. И это, по мнению геологов, "хлам", который разносили потоки воды. Здесь бывали наводнения и оползни. А вот, например, заметный невооружённым глазом признак того, что камни пролежали в воде приличное время: они постепенно вбирали в себя воду, и это вызывало химические реакции, меняющие цвет камня, поэтому он сверху светлее, чем внутри.

Светлое "гало" на поверхности камня на Марсе, которое считают результатом воздействия воды. Фото © jpl.nasa.gov

А ещё один след былого марсианского водного изобилия — отложения сульфатов: солей, богатых серой и образующихся в присутствии воды. И Curiosity их находит там в больших количествах. Он как раз сейчас ездит по этим сульфатам. Так вот, в NASA сообщают, что недавно почти 900-килограммовый марсоход случайно переехал один ничем с виду не примечательный камень и своим весом его раздробил. В этом разрушенном виде его удалось запечатлеть, и учёные были поражены увиденным: внутри оказался не какой-то содержащий серу минерал, а сера в её чистом виде, так называемая самородная сера. На Земле есть много её месторождений, но дело в том, что учёные пока абсолютно не представляют, откуда она могла взяться в марсианском кратере Гейл.

Камень, случайно раздробленный марсоходом Curiosity в кратере Гейл. Фото © jpl.nasa.gov

В земной природе чистая сера, к примеру, выносится на поверхность с извержениями вулканов. Ближайший к кратеру Гейл известный вулкан — это гора Элизий, но она всё-таки расположена довольно далеко, до неё примерно 1200 километров. А ещё более интересен другой вариант образования серных самородков — на нашей планете такие отложения накапливаются в результате жизнедеятельности организмов. Такие породы называют биогенными.

Авторы Адель Романенкова