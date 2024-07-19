МВД РФ объявило в розыск публициста Олега Кашина* по статье УК
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Публицист Олег Кашин* объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ. В настоящее время журналист проживает в Лондоне.
"Кашин Олег Владимирович* 17.06.1980. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе ведомтсва.
При этом не уточняется, по какой конкретно статье разыскивается публицист.
Как сообщал Life.ru, МВД объявило в розыск по уголовной статье журналиста-расследователя Андрея Захарова*. Hанее являлся сотрудником русской службы "Би-би-си".
* Внесены Минюстом РФ в список иноагентов.