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19 июля, 13:40

МВД РФ объявило в розыск публициста Олега Кашина* по статье УК

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kshn

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kshn

Публицист Олег Кашин* объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ. В настоящее время журналист проживает в Лондоне.

"Кашин Олег Владимирович* 17.06.1980. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе ведомтсва.

При этом не уточняется, по какой конкретно статье разыскивается публицист.

Как сообщал Life.ru, МВД объявило в розыск по уголовной статье журналиста-расследователя Андрея Захарова*. Hанее являлся сотрудником русской службы "Би-би-си".

МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Светлану Прокопьеву*
МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Светлану Прокопьеву*

* Внесены Минюстом РФ в список иноагентов.

Иван Косицын
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