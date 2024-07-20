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20 июля, 09:48

Магаданец намыл больше всех золота дедовским методом и выиграл миллион рублей

Пожарный Ерёмин выиграл конкурс по промывке золота в Магадане и получил 1 млн

В Магадане 20 июля прошёл VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Это единственные в России соревнования, участники которых моют золото дедовским методом — лотком, кайлом и в холодной воде. Намывший больше всего самородков получает приз 1 млн рублей, сообщает Минкульт Магаданской области.

  • VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Минкульт Колымы
    VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Минкульт Колымы
  • VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Минкульт Колымы
    VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Минкульт Колымы
  • VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Минкульт Колымы
    VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Минкульт Колымы
  • VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Сергей Носов Live
    VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Сергей Носов Live
  • VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Сергей Носов Live
    VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Сергей Носов Live
  • VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Сергей Носов Live
    VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Сергей Носов Live

VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Фото © Telegram / Минкульт Колымы

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Победителем стал магаданец Андрей Ерёмин, который намыл 0,79 грамма золота за 15 минут. Мужчина выиграл миллион рублей.

"Для меня это неожиданность. Когда-то в юности я работал в артели, но сам золото не мыл, хотя пробовал, мне показывали геологи, как это делать правильно. Сейчас я работаю пожарным в "Авиалесоохране". Миллион планирую потратить на покупку лодки. Люблю ездить на рыбалку со своей семьёй, и как раз своя лодка нам очень пригодится", — приводит слова Ерёмина РИА "Новости".

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А в 2019 году конкурс закончился скандалом. По версии устроителей соревнований, победитель заранее подложил себе "готовое золото", чтобы взять главный приз — миллион рублей. В итоге его дисквалифицировали.

Обложка ©

Telegram / Минкульт Колымы

Николай Рюмин
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