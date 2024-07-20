Магаданец намыл больше всех золота дедовским методом и выиграл миллион рублей

В Магадане 20 июля прошёл VIII чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". Это единственные в России соревнования, участники которых моют золото дедовским методом — лотком, кайлом и в холодной воде. Намывший больше всего самородков получает приз 1 млн рублей, сообщает Минкульт Магаданской области.

"Для меня это неожиданность. Когда-то в юности я работал в артели, но сам золото не мыл, хотя пробовал, мне показывали геологи, как это делать правильно. Сейчас я работаю пожарным в "Авиалесоохране". Миллион планирую потратить на покупку лодки. Люблю ездить на рыбалку со своей семьёй, и как раз своя лодка нам очень пригодится", — приводит слова Ерёмина РИА "Новости".