На Алтае на конкурсе рыбаков вручили медали на украинском языке
На Алтае проверят организаторов конкурса рыбаков, вручивших украинские медали
Медали на рыболовном конкурсе на Алтае. Обложка © Telegram / Mash Siberia
В Алтайском крае на конкурсе рыболовства победителей награждали медалями на украинском языке. Местные правоохранители проводят проверку. Организаторы уже извинились и пообещали поменять призы, сообщает Mash Siberia.
Соревнования по рыбалке, которые прошли в Волчихе 7 июля, организовал Охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". В конкурсе мог поучаствовать любой желающий. В организации сообщили, что заказали награду на популярной торговой площадке и случайно не заметили буквы на медалях.
Ранее Life.ru рассказывал, что депутата-миллионершу из Курска подозревают в попытке дважды заработать на последствиях атак ВСУ. Она якобы незаконно получила компенсацию за обстрел её жилья в приграничном с Украиной посёлке Тёткино почти на семь миллионов рублей.