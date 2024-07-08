На Алтае на конкурсе рыбаков вручили медали на украинском языке

В Алтайском крае на конкурсе рыболовства победителей награждали медалями на украинском языке. Местные правоохранители проводят проверку. Организаторы уже извинились и пообещали поменять призы, сообщает Mash Siberia.

Соревнования по рыбалке, которые прошли в Волчихе 7 июля, организовал Охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". В конкурсе мог поучаствовать любой желающий. В организации сообщили, что заказали награду на популярной торговой площадке и случайно не заметили буквы на медалях.