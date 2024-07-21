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21 июля, 08:02

"Масса — не помощник, если ты — очкошник": Life.ru узнал о героине вирусного видео, вырубившей мужчину возле бара

Девушка отправила в нокдаун мужчину у бара в Петербурге

В Сети завирусилось видео, на котором девушка в платье отправила в нокдаун мужчину возле бара на Литейном в Санкт-Петербурге. SHOT узнал, кто эта таинственная и смелая незнакомка.

По данным телеграм-канала, это 21-летняя Алиса. Предположительно, видео было снято в конце июня: девушка праздновала в баре день рождения, и в этот вечер ей пришлось отбиваться от назойливого поклонника, который без приглашения заявился на праздник и стал приставать.

Девушка отправила в нокдаун мужчину у бара в Петербурге. Она же — на соревнованиях (в красном). Видео © SHOT

Как выяснил SHOT, девушка родом из Старого Оскола. Этот небольшой город в Белгородской области прославлен легендарной бойцовской семьёй Емельяненко, и занятия единоборствами там очень популярны среди молодёжи. Алиса с семи лет занимается ударными видами спорта, окончила физкультурный факультет БелГУ и успешно может за себя постоять. В 2017 году завоевала Кубок России по ушу-саньда, а в 2020-м — бронзу на ЧМ по ММА.

В соцсетях у Алисы написано: "Масса — не помощник, если ты — очкошник". Как мы видим, с таким девизом по жизни девушка и идёт.

Пойман мигрант, ударивший девушку из-за "слишком коротких" шорт, и у него большие проблемы
Пойман мигрант, ударивший девушку из-за "слишком коротких" шорт, и у него большие проблемы
Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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