Два объекта критической инфраструктуры разрушены в Сумской области
Два объекта критической инфраструктуры были уничтожены в результате взрывов в Шосткинском районе Сумской области Украины. Об этом рассказал мэр Шостки Николай Нога в соцсетях.
С его слов, из-за взрывов были разрушены два объекта теплоснабжения. Точное их местоположение градоначальник не назвал. Он также обратился к жителям с просьбой экономить электроэнергию и воду.
Взрывы были слышны утром. Сирена воздушной тревоги запускалась в регионе дважды с начала суток.
Ранее Life.ru писал, что в Шосткинском районе Сумской области Украины получили значительные повреждения объекты критической инфраструктуры. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.
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