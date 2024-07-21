Два объекта критической инфраструктуры разрушены в Сумской области

Два объекта критической инфраструктуры были уничтожены в результате взрывов в Шосткинском районе Сумской области Украины. Об этом рассказал мэр Шостки Николай Нога в соцсетях.

С его слов, из-за взрывов были разрушены два объекта теплоснабжения. Точное их местоположение градоначальник не назвал. Он также обратился к жителям с просьбой экономить электроэнергию и воду.

Взрывы были слышны утром. Сирена воздушной тревоги запускалась в регионе дважды с начала суток.