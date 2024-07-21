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Регион
21 июля, 09:44

Два объекта критической инфраструктуры разрушены в Сумской области

Два объекта критической инфраструктуры были уничтожены в результате взрывов в Шосткинском районе Сумской области Украины. Об этом рассказал мэр Шостки Николай Нога в соцсетях.

С его слов, из-за взрывов были разрушены два объекта теплоснабжения. Точное их местоположение градоначальник не назвал. Он также обратился к жителям с просьбой экономить электроэнергию и воду.

Взрывы были слышны утром. Сирена воздушной тревоги запускалась в регионе дважды с начала суток.

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Ранее Life.ru писал, что в Шосткинском районе Сумской области Украины получили значительные повреждения объекты критической инфраструктуры. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Владимир Озеров
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