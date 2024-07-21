Боксёр Минеев посвятил победу погибшему на СВО другу и всем павшим героям

Российский боец смешанных единоборств (ММА) 34-летний Владимир Минеев посвятил победу в боксёрском поединке над соотечественником Магомедом Исмаиловым другу, который отдал свою жизнь, защищая Россию, и всем российским солдатам, погибшим в ходе спецоперации.

Слова после боя Минеев – Исмаилов. Видео © Telegram / Матч ТВ

"Спасибо всем, кто за меня болел, всем, кто поддерживал меня на трибунах и у экранов телевизоров. Я хотел бы посвятить победу своему погибшему товарищу, командиру группы, младшему лейтенанту Маловичко. Мой командир группы "Ленин" героически погиб, кавалер ордена Мужества, младший лейтенант Маловичко. Царствие небесное! И царствие небесное всем воинам, которые пали в защиту нашей земли", — сказал после поединка Минеев.