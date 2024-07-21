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21 июля, 13:53

Боксёр Минеев посвятил победу погибшему на СВО другу и всем павшим героям

Боксёр Минеев посвятил победу над Исмаиловым погибшему на СВО офицеру Маловичко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) 34-летний Владимир Минеев посвятил победу в боксёрском поединке над соотечественником Магомедом Исмаиловым другу, который отдал свою жизнь, защищая Россию, и всем российским солдатам, погибшим в ходе спецоперации.

Слова после боя Минеев – Исмаилов. Видео © Telegram / Матч ТВ

"Спасибо всем, кто за меня болел, всем, кто поддерживал меня на трибунах и у экранов телевизоров. Я хотел бы посвятить победу своему погибшему товарищу, командиру группы, младшему лейтенанту Маловичко. Мой командир группы "Ленин" героически погиб, кавалер ордена Мужества, младший лейтенант Маловичко. Царствие небесное! И царствие небесное всем воинам, которые пали в защиту нашей земли", сказал после поединка Минеев.

Минеев победил Исмаилова в поединке по правилам бокса
Минеев победил Исмаилова в поединке по правилам бокса

Владимир Минеев служит в рядах ВС РФ и участвует в спецоперации. К своим поединкам боксёр иногда готовится прямо там. Ранее спортсмен решением судей победил 38-летнего бойца из Нижнего Тагила Магомеда Исмаилова. Теперь у них с Исмаиловым есть трилогия противостояний с двумя победами Минеева и одной ничьей.

Обложка ©

Telegram / Дмитрий Шишков / FIGHT NIGHTS

Владимир Озеров
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