Не готовы вписаться за Камалу видные демократы: Барак Обама и Ненси Пелоси, им не по душе такая ротация, о чём пишет The New York Times. Несмотря на поддержку остальных спонсоров, собравших за несколько часов 50 млн долларов на поддержку Харрис, перспективы ставленницы Байдена представляются многим аналитикам мутными и бесперспективными, а Трамп уже заявил о том, что победить Камалу ему будет намного легче, чем старика Байдена.

"He must go, — подумал президент Асад, почитав утром американские газеты, и выпил чашку кофе за 80-летие российско-сирийских отношений".