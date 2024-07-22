Самоотвод Джо Байдена, притихшая Украина и "проклятие Асада": Обзор мировых новостей 22 июля Кто заменит Байдена в предвыборной гонке, где ищут деньги на кампанию Камалы Харрис, почему Европа боится победы Трампа и о том, что будет с Украиной — в материале Life.ru. 22 июля, 11:30 Судьба как самого Байдена, так и президентских выборов стала лейтмотивом сообщений мировой прессы. Обложка © ТАСС / Susan Walsh

Байден больше не кандидат

Самым крупным мировым политическим событием последних часов, безусловно, стал отказ Джо Байдена от дальнейшего участия в предвыборной гонке. При этом, сообщается, что буквально в субботу действующий президент США был бодр и полон планов, но уже в воскресенье резко сошёл с дистанции. Стремительный характер этого "переобувания" стал источником многочисленных публикаций и постов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова справедливо упомянула: "Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно".

— Главное, чтобы Байдену раз в 15 минут напоминали о его решении, — пишет журналист-международник Аббас Джума.

А если без шуток, то дальше должно последовать крупное расследование о сговоре американских медиа и политических сил, которые всячески консолидировались в своей попытке скрыть немощность действующего президента, очевидную всему миру. Таким мнением поделилась Мария Захарова. Такая подтасовка фактов помогала американскому истеблишменту манипулировать внешними силами в свою пользу.

Что пишут мировые СМИ

Сейчас судьба как самого Байдена, так и президентских выборов стала лейтмотивом сообщений мировой прессы — от крупных изданий до таблоидов. Важный вопрос на повестке: что, собственно, происходит с президентом и продолжит ли он выполнять свою работу. Издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Демпартии, сообщает: Байден не намерен покидать пост главы государства досрочно и выполнит все обязательства перед американским народом. Байден заверил, что совсем скоро расскажет всё подробно в обращении к нации, запланировано оно ориентировочно на эту неделю.

Сейчас же он хочет передать дела Камале Харрис. О том, что именно она может впоследствии включиться в президентскую гонку вместо Байдена, говорили в последние недели как в кулуарах Белого дома, так и в прессе. После своего эпохального заявления Байден добавил, что "полностью поддерживает" кандидатуру Харрис, и попросил демократов продолжить борьбу с Трампом. Накануне ситуация из разговоров легитимизировалась в дело: Федеральная избирательная комиссия Соединённых Штатов зафиксировала выдвижение Харрис в качестве кандидата.

Камала Харрис ищет деньги на агитацию

Пока все запасаются попкорном, в этой истории возникла другая сюжетная линия — всех волнует, где же Харрис возьмёт деньги на предвыборную агитацию, и выяснилось, что тут есть большие проблемы. Узнав о решении президента отказаться от участия в выборах, Камала Харрис плотно присела на телефон, потратив на переговоры более десяти часов. Об этом сообщает CNN, чьи источники сообщили: новоиспечённый кандидат в президенты обзвонила под сотню представителей партий, Конгресса, профсоюзов и штатов.

Сейчас её задача — консолидировать вокруг себя расколотую Демпартию, пишет в своём блоге американист Малек Дудаков. Дело всё в том, что у неё нет возможности тратить деньги, которые собрал ранее предвыборный штаб Байдена. Если она попробует направить часть этих средств на свою кампанию, её будет ждать судебное разбирательство, отмечает издание Washington Post.

Для начала Харрис должны выдвинуты на съезде, только после этого она получит доступ к бюджету предвыборной кампании. Проблем Камале Харрис добавляет и то, что её поддерживают далеко не все сторонники Байдена, поэтому путём простой "передачи хозяйства" из рук в руки тут не обойтись. Не в восторге от Камалы спонсор Байдена Джон Морган, он заявил, что не намерен поддерживать финансово её выдвижение.

— Одно дело — голосовать за кого-то, другое — давать кому-то миллионы долларов, — парировал Морган в беседе с ABC News.

Не готовы вписаться за Камалу видные демократы: Барак Обама и Ненси Пелоси, им не по душе такая ротация, о чём пишет The New York Times. Несмотря на поддержку остальных спонсоров, собравших за несколько часов 50 млн долларов на поддержку Харрис, перспективы ставленницы Байдена представляются многим аналитикам мутными и бесперспективными, а Трамп уже заявил о том, что победить Камалу ему будет намного легче, чем старика Байдена.

Украину готовят к НАТО и переговорам с Россией

Особенно ждут развития событий на американской политической арене в Киеве, ещё бы Трамп, получивший сейчас много очков вперёд, неоднократно заявлял о том, что намерен серьёзно пересмотреть курс на взаимоотношения с Украиной в случае своей победы в выборах. Он даже озвучивал свои планы об окончании военного противостояния в украинском конфликте. О наполеоновских планах Трампа сообщал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Но он считает, что Трамп будет настаивать на возврате России к границам до 2022 года. Джонсон также считает, что Украину введут в состав ЕС и НАТО.

Тем временем после речей Джонсона о планах Трампа власти Незалежной отмалчиваются и выжидают. Своё мнение о происходящем высказал и мэр Киева Виталий Кличко. Он считает, что Украина, вероятно, проведёт "референдум для достижения мира", а любой шаг Владимира Зеленского грозит "политическим самоубийством".

— Не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа, — сказал Кличко.

Высказался на эту тему и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. По его мнению, Трамп в кресле президента США ускорит окончание военных действий на Украине.

Ситуация в США заставила европейских политиков начать принимать решения определённого рода. В германском внешнеполитическом ведомстве, к примеру, созвали кризисную группу на случай победы Трампа. Опасения Берлина связаны с тем, что новая власть в Соединённых Штатах сделает акцент на протекционитсткой экономической политике. Какие бы формулировки не находили такому нестандартному решению в ФРГ, выглядит это как реакция на испуг.

Проклятие Асада?

По случаю выхода Байдена из предвыборной гонки пользователи Сети вспоминают старый мем про "проклятие Асада". Суть мема в том, что политики, критикующие президента Сирии и заявляющие, что "Асад должен уйти", очень скоро "уходят" сами. Байден также заявлял о необходимости ухода Асада, но, получается, продолжил эту тенденцию. Как написала в своём блоге Мария Захарова:

"He must go, — подумал президент Асад, почитав утром американские газеты, и выпил чашку кофе за 80-летие российско-сирийских отношений".

Авторы Антон Плотников