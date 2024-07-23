Блондинки не думают: Зачем белгородский музей-диорама "Курская битва" унизил советских солдат Пока Белгородская область героически противостоит ударам нацистов из ВСУ, местный музей зачем-то опубликовал статью немецкого историка, поливающую грязью подвиг советского солдата. Кто согласовал эту акцию и что за это грозит? 22 июля, 21:19 Директор музея Елена Чефонова принялась доказывать, что её, мол, "неправильно поняли". Фото © VK / Елена Чефонова, © 31md.ru

Что опубликовал музей Курской битвы

На фоне постоянных обстрелов Белгородчины со стороны ВСУ Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" на своём официальном сайте неожиданно опубликовал статью немецкого историка Карла-Хайнца Фризера под названием "Прохоровка. Легенда и реальность".

Автор из Германии называет мифом важность Курской битвы, указывая, что "на самом деле" количество немецких танков на этом направлении было небольшим, а русские победили только потому, что завалили врага своим количеством. Более того, Фризер указывает, что победа была бы невозможна без алкоголя и наркотиков, которые якобы употребляли советские солдаты перед тем, как идти в атаки.

— Опасения вызывало не только подавляющее численное превосходство. Атакующие солдаты часто впадали в своеобразный транс и совершенно не реагировали на опасность. Какую роль сыграла водка в боевых действиях на Восточном фронте, не было секретом для немцев; в русской историографии, видимо, только недавно начали рассматривать эту тему. По словам двух американских военных историков, столь яростная атака под Прохоровкой 12 июля не обошлась без применения психотропных препаратов, — вот такое чтиво висит на сайте музея-диорамы.









Публикация сопровождается обилием портретов немецких вояк и их командования, в том числе в полевых условиях, снятых в комплиментарной — героической — подаче. При взгляде на них складывается впечатление, что именно они, а не советские солдаты были настоящими героями Великой Отечественной.

Иначе как дискредитацией подвига советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками назвать размещение этой статьи на сайте музея, посвящённого битве, которая переломила ход войны, трудно. Особенно в тот момент, когда идейные потомки Гитлера совершают вооружённые набеги, изо дня в день обстреливают ракетами и дронами мирных жителей Белгородчины, на территории которой — под Прохоровкой — состоялось знаменитое танковое сражение.

Что грозит сотрудникам диорамы за публикацию

После того как скандал начал набирать обороты, директор музея Елена Чефонова принялась доказывать, что её, мол, "неправильно поняли". Дескать, музею было важно отразить точку зрения врага.

— Размещением данных материалов руководство музея ставило перед собой цель показать взгляд на Курскую битву с другой стороны фронта. Работа в архивах — в том числе и врагов Советского Союза — является неотъемлемой частью исследовательской работы. Это даёт возможность не просто ознакомиться с позицией врагов Отечества, но продемонстрировать тенденциозность зарубежной историографии и установить историческую правду, — говорится в появившемся пояснении к публикации.

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление". Фото © 31md.ru

В свете поднявшегося шума руководство музея намерено "ещё раз проработать вопрос целесообразности публикации данных материалов и проверить данные высказывания на совместимость размещения в публичном пространстве". После проделанной работы диорама привлечёт ведущих историков, краеведов и экспертов страны, чтобы обсудить с ними это мнение.

Тем не менее российские активисты уже обратились в Следственный комитет с требованием проверить эту выходку на соответствие положениям статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Поскольку размещённая на сайте музея статья Фризера — акт публичный, в котором, очевидно, участвовал далеко не один музейный сотрудник, к возможным фигурантам может быть применена самая тяжёлая часть статьи — четвёртая. Согласно ей распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершённые публично группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или с использованием средств массовой информации либо сети Интернет, может наказываться заключением на срок до пяти лет.

Речь прежде всего идёт о Елене Чефоновой. Возглавила диораму она относительно недавно — в ноябре 2022 года, — сменив ушедшую на пенсию её бессменного руководителя Марию Кугину. Буквально за несколько месяцев до своего ухода она завершила масштабное обновление экспозиции, которое включило в себя рассказ о немецкой оккупации Белгорода в октябре 1941 года, о подготовке к Курской битве и о событиях лета 1943 года, когда состоялось великое танковое сражение.

Кто такая Елена Чефонова

О самой Чефоновой информации очень мало. Ей 47 лет, и для неё самой назначение директором музея стало скорее понижением — до этого женщина работала в Ракитянском районе Белгородской области, там к 2013 году она доросла до заместителя главы местной администрации по социально-культурному развитию и социальной защите населения района.

Елена Чефонова. Фото © VK / Елена Чефонова

Судя по обрывочным сведениям из официальной биографии, Чефонова — чиновница активная. Кроме прочего, она возглавляла районный фонд поддержки малообеспеченного населения, была членом президиума белгородской региональной общественной организации "Совет женщин".

Интересно, что также она состояла в региональном отделении Российского военно-исторического общества в Белгородской области, а также региональном общественном совете федерального партийного проекта "Историческая память". Казалось бы, эта общественная деятельность должна была чётко сформировать позицию Чефоновой в сфере исторической памяти России.

Кстати, новый директор уже отмечалась в скандалах с работой диорамы: ещё в 2021 году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручал музейщикам проработать вопрос о возможности бесплатного посещения диорамы. Летом 2023 года этим попыталась воспользоваться многодетная семья из одного из самых страдающих от обстрелов ВСУ районов — Шебекинского. Впрочем, сотрудники организации жителей области билеты купить всё же заставили. Скандал дошёл до губернатора, и тот лично потребовал от Чефоновой "скорректировать работу сотрудников".

Как живёт директор музея

Согласно сохранившимся в архивах декларациям чиновницы, в этой должности в 2017 году при годовом доходе едва больше 1 млн рублей она стала владельцем двух гектаров земли и 60-метровой квартиры. Позже недвижимость Чефонова, похоже, переписала на своего сына Сергея.

Так выглядели декларации Чефоновой в 2018–2019 годах. https://declarator.org/person/1298697/

К 2019 году площадь земельных владений чиновницы сократилась в десять раз, но в то же время резко вырос годовой доход, превысивший 3 млн рублей. В последнем отчётном — 2020 — году, когда российские чиновники ещё были обязаны публиковать свои доходы, Чефонова отчиталась о доходе в 1,75 млн рублей. Из прочего имущества у неё остался участок в 2 тыс. кв. метров и две квартиры в пользовании. В 2021 году замглавы Администрации Ракитянского района купила себе корейский KIA Soul.

Авторы Евгений Кузнецов