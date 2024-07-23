Адскую "фотосессию с мертвецом" устроили отдыхающие на пляже под Калугой В Калуге полиция проверяет видео, где двое мужчин глумятся над утопленником 23 июля, 17:05 Фото: © Flickr/ Sunny Lapin

В Калужской области полиция начала проверку по факту появления в Сети видео, где двое мужчин издеваются над телом утонувшего человека. Об этом РИА "Новости" рассказали в МВД по региону.

Под Калугой мужчины глумились над телом утопленника. Обложка © VK / Хард паб

"Информация, размещённая в сети Интернет, проверяется сотрудниками полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", — уточнили правоохранители.

Поводом для проверки стал жуткий ролик, где отдыхающие на пляже у реки мужчины замечают, что к берегу прибило утопленника. Один начинает снимать его на телефон, второй тут же ложится рядом с телом, смеётся и изображает фотосессию. Мужчины обмениваются шутками, подначивая друг друга "по-братски" обнять мертвеца.

Как утверждается, в полицию обратились родственники погибшего с просьбой привлечь к ответственности нарушителей. Сейчас устанавливаются личности мужчин, устроивших съёмку, а также обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что девочка в возрасте трёх лет погибла в городе Токсово Ленинградской области. Она утонула в бассейне при ресторане, куда пришла отдыхать с родственниками. Выясняются причины трагедии.

Авторы Татьяна Миссуми