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Регион

Адскую "фотосессию с мертвецом" устроили отдыхающие на пляже под Калугой

В Калуге полиция проверяет видео, где двое мужчин глумятся над утопленником

23 июля, 17:05

Фото: © Flickr/  Sunny Lapin

В Калужской области полиция начала проверку по факту появления в Сети видео, где двое мужчин издеваются над телом утонувшего человека. Об этом РИА "Новости" рассказали в МВД по региону.

Под Калугой мужчины глумились над телом утопленника. Обложка © VK / Хард паб

Под Калугой мужчины глумились над телом утопленника. Обложка © VK / Хард паб

"Информация, размещённая в сети Интернет, проверяется сотрудниками полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", — уточнили правоохранители.

Поводом для проверки стал жуткий ролик, где отдыхающие на пляже у реки мужчины замечают, что к берегу прибило утопленника. Один начинает снимать его на телефон, второй тут же ложится рядом с телом, смеётся и изображает фотосессию. Мужчины обмениваются шутками, подначивая друг друга "по-братски" обнять мертвеца.

Как утверждается, в полицию обратились родственники погибшего с просьбой привлечь к ответственности нарушителей. Сейчас устанавливаются личности мужчин, устроивших съёмку, а также обстоятельства инцидента.

Тело неизвестного мужчины прибило волнами к берегу в Сочи
Тело неизвестного мужчины прибило волнами к берегу в Сочи

Ранее сообщалось, что девочка в возрасте трёх лет погибла в городе Токсово Ленинградской области. Она утонула в бассейне при ресторане, куда пришла отдыхать с родственниками. Выясняются причины трагедии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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