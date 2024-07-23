Задувшему свечи в московском храме иностранцу диагностировали шизофрению
Гражданин Таджикастана, затушивший свечи в московском храме. Обложка © SHOT
Гражданину Таджикистана, затушившему свечи в московском храме и толкнувшему прихожанку, диагностировали шизофрению. Суд принял решение об отправке его на принудительное лечение, пишет SHOT.
Корреспондент телеграм-канала в зале суда рассказал, что во время заседания 20-летний фигурант разговаривал заторможенно и понимал не каждый вопрос даже с помощью переводчика. Он будет направлен на лечение в психиатрическую больницу в ближайшем будущем.
Напомним, что в июне иностранец затушил в храме святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова на Южнобутовской улице и набросился на одну из прихожанок. Вандал был быстро задержан, в его отношении завели уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих. В тот же день он был арестован до 18 августа.