Задувшему свечи в московском храме иностранцу диагностировали шизофрению

Гражданину Таджикистана, затушившему свечи в московском храме и толкнувшему прихожанку, диагностировали шизофрению. Суд принял решение об отправке его на принудительное лечение, пишет SHOT.

Корреспондент телеграм-канала в зале суда рассказал, что во время заседания 20-летний фигурант разговаривал заторможенно и понимал не каждый вопрос даже с помощью переводчика. Он будет направлен на лечение в психиатрическую больницу в ближайшем будущем.