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23 июля, 18:33

Задувшему свечи в московском храме иностранцу диагностировали шизофрению

Гражданин Таджикастана, затушивший свечи в московском храме. Обложка © SHOT

Гражданин Таджикастана, затушивший свечи в московском храме. Обложка © SHOT

Гражданину Таджикистана, затушившему свечи в московском храме и толкнувшему прихожанку, диагностировали шизофрению. Суд принял решение об отправке его на принудительное лечение, пишет SHOT.

Корреспондент телеграм-канала в зале суда рассказал, что во время заседания 20-летний фигурант разговаривал заторможенно и понимал не каждый вопрос даже с помощью переводчика. Он будет направлен на лечение в психиатрическую больницу в ближайшем будущем.

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Напомним, что в июне иностранец затушил в храме святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова на Южнобутовской улице и набросился на одну из прихожанок. Вандал был быстро задержан, в его отношении завели уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих. В тот же день он был арестован до 18 августа.

Юрий Лысенко
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