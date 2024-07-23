Бах прокомментировал допуск волейболиста-педофила на Олимпиаду
Бах: У меня нет позиции по допуску на ОИ осуждённого за педофилию волейболиста
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у него нет личной позиции по вопросу допуска к Олимпиаде в Париже пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде из Нидерландов, который отсидел за растление малолетнего.
"Это вопрос Олимпийского комитета Нидерландов, у меня нет личной позиции по этому вопросу, это их решение, которое они должны обосновать", — отметил Бах.
Напомним, Нидерланды отправили на Игры в Париже волейболиста с судимостью за педофилию. В 2016 году Стивен ван де Вельд был осуждён в Британии за изнасилование 12-летней девочки и отбыл четырёхлетний срок.
Wikipedia / Kremlin.ru