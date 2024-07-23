Бах прокомментировал допуск волейболиста-педофила на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у него нет личной позиции по вопросу допуска к Олимпиаде в Париже пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде из Нидерландов, который отсидел за растление малолетнего.

"Это вопрос Олимпийского комитета Нидерландов, у меня нет личной позиции по этому вопросу, это их решение, которое они должны обосновать", — отметил Бах.