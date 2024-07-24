Верующим рассказали, какую ошибку многие совершают во время похорон

В православии похороны человека проходят по определённым правилам, которых важно строго придерживаться, чтобы усопший сумел найти покой в ином мире. Однако многие совершают ошибки во время процессии. Как этого избежать, рассказал религиовед Андрей Лебедев.

Так, например, в православии негативно оценивают кремацию. Намного лучше, если усопшего предадут земле. Даже если тело всё же кремировали, оставшийся прах, согласно словам эксперта, следует закопать, а не развеивать по ветру.

Также религиовед отметил часто встречающуюся привычку среди близких — приносить на могилу цветы и венки до прошествия сорока дней. На самом деле в это время важно как можно чаще молиться об упокоении умершего.

"В первые 40 дней нужно регулярно молиться за того, кого с нами уже нет", — прокомментировал Лебедев в беседе с ИА "Кулик".

Также нельзя пропускать этап отпевания в церкви. Данное правило не действует лишь в том случае, если усопший лишил себя жизни собственноручно.