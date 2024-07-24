Боевые птицы княгини Ольги — миф: Историк раскрыл, как она на самом деле отомстила древлянам Историк Богданов: Княгиня Ольга не сжигала город древлян при помощи птиц 24 июля, 13:52 Княгиня Ольга. Обложка © Wikipedia

24 июля отмечается День памяти великой княгини Ольги, которая умерла в 969 году. Она известна народу не только как святая, но и как властная женщина, безжалостно отомстившая древлянам за убийство своего мужа — князя Игоря. Эту историю знают миллионы россиян со школьных лет. Однако не всё, что писалось в учебниках, стоит принимать за чистую монету. О самом главном мифе о княгине рассказал RT ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, автор книги "Княгиня Ольга: Святая воительница" Андрей Богданов.

Во многих источниках утверждается, что Ольга мстила поэтапно. Сначала она приказала бросить ладью с послами древлян в глубокую яму и закопать их заживо. Затем княгиня написала князю Малу, который хотел жениться на ней, чтобы тот прислал для сватовства лучших людей. Он, не видя подвоха, согласился. Их заперли в бане и подожгли.

После Ольга явилась в Искоростень к Малу. Напоив его и его свиту, она приказала своим дружинникам зарезать их. Но и на этом, согласно источникам, безжалостная вдова не остановилась. Она сделала вид, что отступила, запросив у древлян трёх голубей и трёх воронов с каждого двора. Ольга привязала к птицам трут, и, когда они вернулись в свои гнёзда, начался пожар. Весь Искоростень сгорел дотла.

Именно эта история с боевыми птицами, по словам Богданова, является выдумкой. Судя по изначальным летописным данным, продолжать войну Ольга не стала и договорилась о мире с древлянами, назначив им дань. И только спустя годы в летопись была включена история о поджоге города.

"Ольга же не только с древлянами договорилась, но и объехала всю Русь. Она проложила дороги, установила подати, создала судебную систему и мощную армию. И всё это было сделано мирным путём", — подчеркнул эксперт.

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Авторы Алёна Зиновьева