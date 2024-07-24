Священник рассказал, о чём нужно молиться святой равноапостольной княгине Ольге

Сегодня, 24 июля, православные отмечают День памяти равноапостольной княгини Ольги. Священник Русской православной церкви (РПЦ) Владислав Береговой рассказал в беседе с Life.ru, о чём ей молиться, а также поведал о жизни святой Ольги.

Ольга после смерти супруга Игоря приняла христианство в Константинополе в 957 году и стала самой первой православной княгиней на Руси. Именно под влиянием Ольги, как отметил представитель РПЦ, и вырос её внук Владимир, который в последующем крестил Русь. По словам священнослужителя, эта святая буквально спасла Русскую землю от язычества. Как известно, добавил собеседник Life.ru, все народности, которые не смогли в своё время избавиться от поклонения силам природы, со временем попросту исчезли как государственное образование. И сегодня, когда мы видим в каких-то странах реставрацию язычества, это ни к чему хорошему не приводит. Чаще всего, добавил Береговой, это ведёт к самообоживанию, к превозношению над другими народами и нациями и в конечном итоге к самому простому нескрываемому нацизму.

"Нельзя не воздать должное княгине Ольге, которая, хоть и не застала живьём переход Руси от язычества к христианству, тем не менее повлияла на это. <...> Последним аргументом к принятию христианства, к которому князь Владимир в принципе и так склонялся больше, чем к какой-нибудь другой религии, стало припоминание того, что Ольга, его бабушка, была христианкой и мудрой женщиной. Вспомнил он рассказы своей бабушки, вспомнил ту любовь, в которой вырос, — и крестил Русь. Как знать, как бы повернулась история нашего государства, если бы Ольга не была православной христианкой?" — отметил священник.

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отмечается 24 июля. Фото © pravlife.org

По словам представителя РПЦ, молиться княгине Ольге надо об укреплении и вере наших детей и внуков, о том, чтобы вырастить их в православной вере. Ей также следует молиться тем, на кого нападают враги, резюмировал Береговой.