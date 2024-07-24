Телеканал "Звезда" показал боевую ремонтно-эвакуационную машину "Змей Горыныч" в действии. На кадрах можно увидеть, как тягач тащит за собой танк Т-80. И хотя "восьмидесятка" весит больше, БРЭМ этого не ощущает благодаря своей мощности.

Экипаж "Змея Горыныча" показал в действии боевую эвакуационную машину. Видео © телеканал "Звезда"

Принцип работы этого тягача — как и у обычных автомобилей на дороге. Он подъезжает к машине, цепляет тросом и тащит транспортное средство за собой. Членов экипажа всего три, что обеспечивает быструю и слаженную работу.

"Поехали на эвакуацию, подъехали к машине, подцепили. Начали движение, и в тот момент подлетел дрон. Упал в сетку, сетка отпружинила, а он разорвался. Второй слой не пострадал. Все пассажиры здоровы, ничего не случилось", — рассказал замкомандира взвода гусеничных машин с позывным "Горыныч".

При помощи БРЭМ на "лечение" прибывают и другие танки. Их в быстрые сроки возвращают обратно в строй.