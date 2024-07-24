Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 15:24

В Петербурге попрощались со знаменитой стеной Бродского

В Петербурге попрощались со знаменитой стеной Бродского. Фото © телеканал "Санкт-Петербург"

В Петербурге попрощались со знаменитой стеной Бродского. Фото © телеканал "Санкт-Петербург"

В Фонтанном доме Санкт-Петербурга демонтировали стену Иосифа Бродского. Она была создана в рамках выставки "Сохрани мою тень", посвящённой 80-летию со дня рождения поэта. Накануне инсталляцию разобрали.

Посетителям выставки предоставили уникальную возможность забрать на память понравившийся фрагмент стены. Она жила своей интересной жизнью и радовала петербуржцев и гостей города на Неве на протяжении последних четырёх лет.

В Эрмитаже открыли выставку "Эпоха Дюрера"
В Эрмитаже открыли выставку "Эпоха Дюрера"

"Мы не ожидали, что выставка будет настолько популярной, и не ожидали, что так долго она продержится в этом саду. Она стала знаковым местом, безусловно, узнаваемым. Она много раз была героиней разнообразных телепроектов, интервью", — отметила директор Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Юлия Малинина в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

В основе экспозиции "Сохрани мою тень" были фотографии, памятные вещи и фрагменты стихов Иосифа Бродского. В музее Анны Ахматовой обещают открыть новую выставку уже этой осенью. Детали пока не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал о выставке, которая открылась в Эрмитаже в Малой церкви Зимнего дворца. Вплоть до 30 марта 2025 года петербуржцы и гости города смогут посмотреть на предметы из коллекции прикладного искусства и костюмы, которые надевали члены императорской семьи и представители высших сословий на венчание.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Иосиф Бродский
  • Культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров