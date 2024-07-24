Разделали и съели: Участники шоу "Последний герой" полакомились выдрой на Алтае
Прокуратура проверит участников "Последнего героя", съевших выдру на Алтае
Участник шоу "Последний герой" на Алтае. Обложка © Rutube / Последний герой. Русский сезон
Участники телевизионного шоу "Последний герой" поймали и съели выдру на съёмках программы в Республике Алтай. Прокуратура региона организовала проверку после такого "сытного обеда".
Участник шоу "Последний герой" с выдрой на Алтае. Кадр из видео © Rutube / Последний герой. Русский сезон
Всё случилось в четвёртом выпуске. Выдра попала в капкан на берегу Телецкого озера, после чего нейрохирург Адам Царикаев разделал зверушку, чтобы накормить участников "Племени медведей". Региональная прокуратура заинтересовалась произошедшим и организовала проверку.
Участники шоу "Последний герой" на Алтае. Кадр из видео © Rutube / Последний герой. Русский сезон
"Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка с Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай по размещённой в СМИ информации о незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 "Последний герой" на пушное животное", — указано в сообщении.
А ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке браконьеры убили с вертолёта трёх медведей. Охотники-нелегалы перевозили туши хищников, подвязав к вертолёту, с борта которого и проводили обстрел.