Разделали и съели: Участники шоу "Последний герой" полакомились выдрой на Алтае

Участники телевизионного шоу "Последний герой" поймали и съели выдру на съёмках программы в Республике Алтай. Прокуратура региона организовала проверку после такого "сытного обеда".

Участник шоу "Последний герой" с выдрой на Алтае. Кадр из видео © Rutube / Последний герой. Русский сезон

Всё случилось в четвёртом выпуске. Выдра попала в капкан на берегу Телецкого озера, после чего нейрохирург Адам Царикаев разделал зверушку, чтобы накормить участников "Племени медведей". Региональная прокуратура заинтересовалась произошедшим и организовала проверку.

Участники шоу "Последний герой" на Алтае. Кадр из видео © Rutube / Последний герой. Русский сезон

"Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка с Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай по размещённой в СМИ информации о незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 "Последний герой" на пушное животное", — указано в сообщении.