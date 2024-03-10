Регион

Уведомления отключены

10 марта, 08:16

В Приморье неизвестные убили и разделали двух краснокнижных водяных оленей

Водяной олень. Обложка © wikipedia.org

Водяной олень. Обложка © wikipedia.org

В Хасанском районе Приморья неизвестные убили и разделали двух краснокнижных водяных оленей, сообщили в пресс-службе краевого Минприроды. Тела самцов нашли в районе села Гвоздево.

"Установлено, что охота на территории охотничьих угодий велась неизвестными лицами с автотранспорта в ночное время. Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться", — говорится в сообщении.

Полиция ищет браконьеров, останки направлены на экспертизу. В ведомстве напомнили, что водяной олень занесён в Красную книгу региона, их осталось всего около 300 особей.

Браконьер со скальпелем: Силовики пошли по следу тамбовского министра на охоте и нашли гору звериных туш
Браконьер со скальпелем: Силовики пошли по следу тамбовского министра на охоте и нашли гору звериных туш

Ранее, в декабре 2023 года, сотрудники ФСБ задержали двух ранее судимых жителей Приморья, которые пытались продать шкуру амурского тигра. Незаконный трофей браконьеры оценили в миллион рублей.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минприроды РФ
  • Животные
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров