В Приморье неизвестные убили и разделали двух краснокнижных водяных оленей

В Хасанском районе Приморья неизвестные убили и разделали двух краснокнижных водяных оленей, сообщили в пресс-службе краевого Минприроды. Тела самцов нашли в районе села Гвоздево.

"Установлено, что охота на территории охотничьих угодий велась неизвестными лицами с автотранспорта в ночное время. Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться", — говорится в сообщении.

Полиция ищет браконьеров, останки направлены на экспертизу. В ведомстве напомнили, что водяной олень занесён в Красную книгу региона, их осталось всего около 300 особей.