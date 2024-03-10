В Приморье неизвестные убили и разделали двух краснокнижных водяных оленей
Водяной олень. Обложка © wikipedia.org
В Хасанском районе Приморья неизвестные убили и разделали двух краснокнижных водяных оленей, сообщили в пресс-службе краевого Минприроды. Тела самцов нашли в районе села Гвоздево.
"Установлено, что охота на территории охотничьих угодий велась неизвестными лицами с автотранспорта в ночное время. Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться", — говорится в сообщении.
Полиция ищет браконьеров, останки направлены на экспертизу. В ведомстве напомнили, что водяной олень занесён в Красную книгу региона, их осталось всего около 300 особей.
Ранее, в декабре 2023 года, сотрудники ФСБ задержали двух ранее судимых жителей Приморья, которые пытались продать шкуру амурского тигра. Незаконный трофей браконьеры оценили в миллион рублей.