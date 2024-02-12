Браконьер со скальпелем: Силовики пошли по следу тамбовского министра на охоте и нашли гору звериных туш

Главу Минздрава Тамбовской области Алексея Овчинникова заподозрили в браконьерской деятельности. В багажнике автомобиля хирурга нашли части туши косули и несколько охотничьих ружей, пишет Mash.

По информации канала, вечером 11 февраля сотрудники правоохранительных органов остановили для досмотра автомобили Toyota и Lada. В иномарке находился 48-летний министр здравоохранения региона. В его машине обнаружились среднекалиберный карабин Haenel немецкого производства и туша животного. Охотники объяснили, что ехали с базы, которая находится около деревни Лычное в Первомайском районе, где и подстрелили косулю. Сотрудники прибыли на названное место для осмотра и нашли там 3 головы и 99 фрагментов туш парнокопытных, сложенных в кучу.

Кроме мяса косуль полицейские обнаружили карабин "Хова-1500" калибра 7,62 миллиметра, снегоход Yamaha, полуприцеп к нему, тепловизор и пилу для разделки мяса. Заведено уголовное дело по факту незаконной охоты. По нему обвиняемым грозит наказание до двух лет лишения свободы.