Телеканал объяснил, почему участники "Последнего героя" решили отужинать выдрой на Алтае
ТВ-3: Участники шоу "Последний герой" съели выдру на Алтае из-за голода
Телеканал ТВ-3, где выходит шоу "Последний герой", прокомментировал Life.ru инцидент с выдрой на Алтае. Там отметили, что участники проекта действительно наткнулись на животное, попавшее в капкан, и съели его. Причём, как утверждается, это был не срежиссированный момент — на такой поступок участников шоу толкнул "абсолютно реальный голод".
"Последний герой" — это шоу про выживание в условиях дикой природы, поэтому участники проекта были поставлены в жёсткие условия, на которые добровольно согласились", — говорится в сообщении.
При этом организаторы опровергают, что съёмки проводились в заповедной части Алтая. Тем не менее телеканал сожалеет, что произошло вмешательство в гармонию животного мира.
Ранее сообщалось, что прокуратура Республики Алтай начала проверку после того, как участники шоу "Последний герой" убили и съели выдру на Телецком озере. Как отмечали местные СМИ, дело в том, что охота на этих животных разрешена только осенью и зимой, а съёмки проходили в заповеднике, где охота запрещена полностью.
Участники шоу "Последний герой" на Алтае. Кадр из видео © Rutube / Последний герой. Русский сезон