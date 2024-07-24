Телеканал объяснил, почему участники "Последнего героя" решили отужинать выдрой на Алтае

Телеканал ТВ-3, где выходит шоу "Последний герой", прокомментировал Life.ru инцидент с выдрой на Алтае. Там отметили, что участники проекта действительно наткнулись на животное, попавшее в капкан, и съели его. Причём, как утверждается, это был не срежиссированный момент — на такой поступок участников шоу толкнул "абсолютно реальный голод".

"Последний герой" — это шоу про выживание в условиях дикой природы, поэтому участники проекта были поставлены в жёсткие условия, на которые добровольно согласились", — говорится в сообщении.

При этом организаторы опровергают, что съёмки проводились в заповедной части Алтая. Тем не менее телеканал сожалеет, что произошло вмешательство в гармонию животного мира.