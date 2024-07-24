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24 июля, 19:38

Приложения российских банков "легли" из-за зарубежной атаки

SHOT: Зарубежные хакеры массово атаковали приложения российских банков

Приложения российских банков "легли" из-за зарубежной атаки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / carballo

Приложения российских банков "легли" из-за зарубежной атаки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / carballo

Приложения ряда популярных российских банков работают со сбоями из-за хакерской атаки. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Под хакерский удар попали минимум четыре организации: ВТБ, Газпромбанк, "Росбанк" и "Райффайзенбанк". В пресс-службе ВТБ уточнили, что российский банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа.

Хакеры выкрали секретные данные о разработке технологий OpenAl
Хакеры выкрали секретные данные о разработке технологий OpenAl

Ранее Life.ru рассказал, какой уловкой пользуются злоумышленники для кражи аккаунтов в "Телеграме". Со слов специалиста, достаточно сделать одно неверное действие, чтобы передать свои данные в руки хакеров.

Оксана Попова
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