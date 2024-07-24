Приложения российских банков "легли" из-за зарубежной атаки

Приложения ряда популярных российских банков работают со сбоями из-за хакерской атаки. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Под хакерский удар попали минимум четыре организации: ВТБ, Газпромбанк, "Росбанк" и "Райффайзенбанк". В пресс-службе ВТБ уточнили, что российский банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа.