Налогоплательщики в ужасе: Выяснилось, сколько денег Шольц спустил на перелёты на футбол

Канцлер Германии Олаф Шольц внезапно оказался в центре скандала, связанного с растратами. Журналисты подсчитали, сколько денег из бюджета страны он и его окружение истратили на перелёты во время недавно прошедшего чемпионата Европы по футболу и ужаснулись.

Оказалось, что члены кабинета министров ФРГ, включая самого канцлера Шольца, летали на игры исключительно правительственными бортами. По данным Министерства обороны Германии, всего речь идёт о 12 перелётах на шесть матчей (туда и обратно). Как пишут РИА "Новости", эти покатушки обошлись немецким налогоплательщикам более чем в 50 тысяч евро. А дорогой рейс стоил до 115 тысяч евро — это перелёт на матч Германия — Венгрия в Штутгарте. Туда летал Шольц вместе с супругой, министр здравоохранения Карл Лаутербах и ещё один помощник.