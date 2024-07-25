Налогоплательщики в ужасе: Выяснилось, сколько денег Шольц спустил на перелёты на футбол
Канцлер Шольц и его окружение потратили более €500 тыс. на полёты на матчи ЧЕ
Канцлер Германии Олаф Шольц на заседании кабинета министров. Обложка © EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Канцлер Германии Олаф Шольц внезапно оказался в центре скандала, связанного с растратами. Журналисты подсчитали, сколько денег из бюджета страны он и его окружение истратили на перелёты во время недавно прошедшего чемпионата Европы по футболу и ужаснулись.
Оказалось, что члены кабинета министров ФРГ, включая самого канцлера Шольца, летали на игры исключительно правительственными бортами. По данным Министерства обороны Германии, всего речь идёт о 12 перелётах на шесть матчей (туда и обратно). Как пишут РИА "Новости", эти покатушки обошлись немецким налогоплательщикам более чем в 50 тысяч евро. А дорогой рейс стоил до 115 тысяч евро — это перелёт на матч Германия — Венгрия в Штутгарте. Туда летал Шольц вместе с супругой, министр здравоохранения Карл Лаутербах и ещё один помощник.
А ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в погоне за красотой тратит шокирующие суммы на услуги стилиста. Как удалось выяснить немецкому изданию Bild, за год она потратила порядка €136,5 тысячи.