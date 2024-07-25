Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в четверг с рабочим визитом в Россию. Борт белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает телеграмм-канал "Пул Первого", у Беглова планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным в различных форматах. В частности, главы двух государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.