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25 июля, 08:38

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александ Лукашенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александ Лукашенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в четверг с рабочим визитом в Россию. Борт белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает телеграмм-канал "Пул Первого", у Беглова планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным в различных форматах. В частности, главы двух государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

Напомним, о скорой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина стало известно 13 июля. Что будут обсуждать лидеры, не уточнялось.

Алексей Берковиц
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