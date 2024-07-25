Песков не стал комментировать переименование площади Европы в Москве
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать переименование площади Европы в площадь Евразии в центре Москвы. Он указал, что решение является прерогативой властей столицы.
"Это не тема Администрации Президента", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, площадь Европы у Киевского вокзала была открыта в 2002 году в рамках совместного проекта России и Бельгии. Рядом находится известный торговый центр "Европейский". Вчера, 24 июля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о её переименовании в площадь Евразии.