Песков не стал комментировать переименование площади Европы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать переименование площади Европы в площадь Евразии в центре Москвы. Он указал, что решение является прерогативой властей столицы.

"Это не тема Администрации Президента", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.