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25 июля, 09:48

Песков не стал комментировать переименование площади Европы в Москве

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать переименование площади Европы в площадь Евразии в центре Москвы. Он указал, что решение является прерогативой властей столицы.

"Это не тема Администрации Президента", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

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Напомним, площадь Европы у Киевского вокзала была открыта в 2002 году в рамках совместного проекта России и Бельгии. Рядом находится известный торговый центр "Европейский". Вчера, 24 июля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о её переименовании в площадь Евразии.

Александр Юнашев
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