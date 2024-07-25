Врача из онкоцентра Калининграда отправили в нокаут из-за жалобы на шумных соседей
Amber Mash: В Калининграде врачу пробили голову после жалобы на шумную вечеринку
В Калининграде врачу-маммологу онкологического центра пробили голову после жалобы на шумную вечеринку. Подробности инцидента узнал Amber Mash.
По данным телеграм-канала, всё произошло в доме на Старокаменской улице. Медик долго не мог заснуть, поскольку соседи снизу закатили вечеринку. Тогда он спустился к компании и попросил сделать потише музыку. Молодые люди ответили, что уже собирались закругляться. Спустя час обещание тусовщиков не было выполнено, и тогда маммолог снова спустился к соседям и пригрозил полицией. В ответ врача сильно ударили по голове, из-за чего он потерял сознание.
Через некоторое время медик вызвал скорую помощь и полицию. Коллеги диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы. Обидчика медика уже задержали.
Ранее Life.ru сообщал, что участница шоу "Пацанки" Александра Петрова избила молотком и ногами пьяного соседа, шумевшего под окнами. Пострадавшего госпитализировали, у него подозрение на сотрясение головного мозга. Избитый сосед написал на 26-летнюю девушку заявление в полицию.
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