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25 июля, 10:45

Врача из онкоцентра Калининграда отправили в нокаут из-за жалобы на шумных соседей

Amber Mash: В Калининграде врачу пробили голову после жалобы на шумную вечеринку

В Калининграде врачу-маммологу онкологического центра пробили голову после жалобы на шумную вечеринку. Подробности инцидента узнал Amber Mash.

По данным телеграм-канала, всё произошло в доме на Старокаменской улице. Медик долго не мог заснуть, поскольку соседи снизу закатили вечеринку. Тогда он спустился к компании и попросил сделать потише музыку. Молодые люди ответили, что уже собирались закругляться. Спустя час обещание тусовщиков не было выполнено, и тогда маммолог снова спустился к соседям и пригрозил полицией. В ответ врача сильно ударили по голове, из-за чего он потерял сознание.

Через некоторое время медик вызвал скорую помощь и полицию. Коллеги диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы. Обидчика медика уже задержали.

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Ранее Life.ru сообщал, что участница шоу "Пацанки" Александра Петрова избила молотком и ногами пьяного соседа, шумевшего под окнами. Пострадавшего госпитализировали, у него подозрение на сотрясение головного мозга. Избитый сосед написал на 26-летнюю девушку заявление в полицию.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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