Врача из онкоцентра Калининграда отправили в нокаут из-за жалобы на шумных соседей

По данным телеграм-канала, всё произошло в доме на Старокаменской улице. Медик долго не мог заснуть, поскольку соседи снизу закатили вечеринку. Тогда он спустился к компании и попросил сделать потише музыку. Молодые люди ответили, что уже собирались закругляться. Спустя час обещание тусовщиков не было выполнено, и тогда маммолог снова спустился к соседям и пригрозил полицией. В ответ врача сильно ударили по голове, из-за чего он потерял сознание.