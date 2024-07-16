89-летний мужчина убил двух соседей и часами отстреливался от спецназа из логова в лесу

В Сербии бойцы специального антитеррористического подразделения SAJ ликвиировали 89-летнего мужчину, застрелившего двоих человек и ранившего ещё одного. О происшествии сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

По информации ведомства, стрельба с жертвами произошла 15 июля в селе Тополница в горах на востоке государства. Всё началось из-за конфликта, один из участников которого схватился за винтовку и застрелил семейную чету, ранив ещё одного человека. После этого убийца бежал в лес, где силовики его искали с использованием БПЛА, тепловизора и вертолёта. По сведениям СМИ, ссора с кровавой развязкой произошла из-за пожара на дачном участке.

"Сотрудники SAJ обезвредили двойного убийцу П.П. (1935 г.), который в селе Топольница близ Майданпека убил из винтовки супружескую пару Р.Дж. (1955) и Р.Дж. (1956), и ранил М.Н. (1965). Несмотря на попытки переговоров, применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, он не хотел сдаваться, с оружием в руках противостоял полиции, после чего его, согласно закону о полиции и компетенции полиции, ликвидировали сотрудники SAJ", — заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.