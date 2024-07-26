В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

В Никопольском районе Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом стало известно из сообщений главы местной областной администрации Сергея Лысака.

"Повреждена инфраструктура", — сообщил Лысак в своём телеграм-канале.

При этом тип и количество инфраструктурных объектов он не уточнил. В ночь на 26 июля на всей территории Украины звучала воздушная тревога.