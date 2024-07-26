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26 июля, 06:21

В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

Глава ОВА Лысак: В Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

В Никопольском районе Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом стало известно из сообщений главы местной областной администрации Сергея Лысака.

"Повреждена инфраструктура", — сообщил Лысак в своём телеграм-канале.

При этом тип и количество инфраструктурных объектов он не уточнил. В ночь на 26 июля на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине из-за повреждений энергетических блоков станций приостановили добычу угля. Местные власти считают, что газ станет ключевым видом топлива для следующего отопительного сезона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Николай Рюмин
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