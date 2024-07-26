Советник патриарха Кирилла допустил силовой захват монастыря Эсфигмен на Афоне

Для получения контроля над монастырём Эсфигмен на священной горе Афон патриарх Константинопольский Варфоломей может применить силовые методы. Такое предположение высказал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. С его слов, в достижении задуманного патриарх может даже использовать свои связи в Госдепе США.

"Решать религиозные споры посредством насильственного изгнания — обычная практика Константинопольского патриарха Варфоломея, который, несомненно, стоит за действиями греческой полиции. Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию",— объяснил Николай Балашов в беседе с РИА "Новости".

На данный момент Святая гора Афон входит в состав Греции на правах самоуправляемой административной единицы. И хотя Афон официально находится в юрисдикции Константинопольского патриарха, он всё ещё обладает административной независимостью. Храм Эфсгимен — один из старейших на Афоне, согласно историческим данным он основан в V веке. Спор за право "владения" Эфсгименом между монахами "старого братства" храма и Константинопольским патриархатом длится с 1965 года. Конфликт начался на почве того, что патриарх Константинопольский Афинагор договорился о сотрудничестве с католической церковью, что эсфигмениты восприняли как отступничество патриарха от православия.