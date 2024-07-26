Исследование: Более половины россиянок отказываются от вредных привычек в пользу красоты и молодости Для большинства женщин молодость воспринимается как внутреннее состояние, которое поддерживается благодаря крепким отношениям с близкими, возможностью заниматься любимым делом и хорошему состоянию здоровья. 26 июля, 09:30 Обложка © freepik

Это показало исследование, проведённое Фондом Росконгресс, Аналитическим центром НАФИ, компанией VK и журналом "Москвичка" в рамках Форума "Здоровое общество".

Согласно результатам исследования, ощущение молодости у женщин поддерживается, в первую очередь, наличием тёплых, крепких отношений с близкими (46%), а также возможностью заниматься любимым делом, работой, хобби (39%). При этом треть жительниц российских городов связывают осознание собственной молодости с оптимистичным настроем на жизнь (34%) и отсутствием жалоб на здоровье (33%).

По мнению респонденток, сохранить молодость поможет отказ от вредных привычек (55%), общение и время с семьей, единомышленниками (40%), а также соблюдение баланса между работой и отдыхом (38%).

В целом, говоря о поддержании молодости, женщины ставят в приоритет практики, направленные на сохранение физического и ментального здоровья. Далее по популярности следует группа практик с фокусом на укрепление устойчивых связей с близкими и личностное развитие. Третья по распространенности группа практик ориентирована на поддержание внешней ухоженности и привлекательности.

Способы поддержания собственной молодости во многом зависят от возраста:

женщины 25-35 лет значительно чаще, чем женщины других возрастов, обращаются к психологу, следят за своим эмоциональным благополучием и здоровьем;

женщины 36-45 лет чаще других обращаются за услугами классической косметологии (уходовые процедуры, чистки, массаж);

женщины 46-59 лет чаще других следят за питанием;

женщины 60 лет и старше чаще других проходят диспансеризацию, стараются соблюдать режим сна и отдыха.

Экосистема "Здоровое общество" реализует проекты в области красоты, здоровья, активного долголетия. Сегодня на Форуме "Здоровое общество" мы много говорим про выбор здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и, напротив, выработку полезных. Совместно с партнерами мы представили результаты первого этапа исследования индустрии красоты и здоровья, которое подтвердило, что современные женщины все чаще первостепенно уделяют внимание своему биологическому возрасту, состоянию организма в целом, и именно это позволяет чувствовать себя молодыми. Вторая, расширенная часть исследования будет представлена в рамках "Восточного экономического форума" уже в сентябре этого года, первый замдиректора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Самооценка внешнего и внутреннего состояния, привлекательности

Оценивая разные аспекты своей жизни, жительницы российских городов оказались наиболее довольны своей внутренней привлекательностью, обаянием и красотой (средняя оценка 4,1 из 5 баллов). Средние самооценки даются общему состоянию здоровья, психологическому состоянию, внешней привлекательности (по 3,8 балла), а также состоянию репродуктивного здоровья (3,7). Меньше всего респондентки были удовлетворены своим уровнем физической активности (3,6 баллов) и физической формы (тонус, вес – 3,4 балла).

Распределение ответов на вопрос "Что лично Вам помогает ощущать себя молодой? Выберите пять основных составляющих этого состояния" в % от всех опрошенных, N=1000. Приведены топ-10 популярных ответов. Возможно несколько вариантов ответов, сумма не равна 100%.

Оценка влияния возраста и стандартов на красоту

Исследование также выявило ряд установок о влиянии возраста на красоту. Наиболее популярными оказались:

молодость в большей мере зависит не от возраста , а от внутреннего состояния и самоощущения человека (с этим согласны 79% опрошенных);

, а от внутреннего состояния и самоощущения человека (с этим согласны 79% опрошенных); у женщин привлекательность в большей мере зависит от возраста, чем у мужчин (60% разделяют данную установку).

Кроме того, исследование показало, что большинство российских женщин, проживающих в городах (77%), не испытывают выраженной тревожности из-за стандартов внешности и красоты, транслируемых в медиа.

При этом меньше всего тревожатся женщины из Центрального федерального округа и Москвы (84%), респондентки с высшим образованием (85%), а также те, у кого есть один ребёнок (81%). Тревожность чаще наблюдается у женщин без высшего образования (23%), нетрудоустроенных (30%) и не имеющих детей (28%).

Распределение ответов на вопрос "Насколько в настоящий момент лично Вы довольны состоянием следующих аспектов своей жизни? Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 – совершенно недовольна, а 5 – полностью довольна" в % от всех опрошенных, N=1000

Внешние ориентиры и источники информации

Интересно то, что российские женщины в отношении здоровья и красоты довольно независимы – чаще всего они самостоятельно отслеживают информацию о брендах для красоты и здоровья в поисковиках, а также ищут рекомендации по поддержанию здоровья и сохранению привлекательности, ориентируясь только на свой личный запрос и свои личные потребности (50%). В рейтинге достоверных источников информации для женщин также лидирует мнение друзей и близких (42%).

Значительную роль в качестве источников информации и источника вдохновения играют социальные сети. 33% опрошенных женщин получает информацию о здоровье и красоте в аккаунтах профессиональных врачей и косметологов.

27% респонденток следят в социальных сетях за отдельными инфлюенсерами, которые им интересны и вдохновляют их своим образом жизни. Каждая четвертая (23%) следит за контентом о красоте и здоровье в тематических каналах в социальных сетях.

Каждая шестая (18%) предпочитает личные консультации с профессиональными специалистами в сфере красоты и здоровья.

Форум "Здоровое общество – 2024" проходит в Москве 24–25 июля 2024 года на площадке кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы". Организатор мероприятия – экосистема Фонда Росконгресс "Здоровое общество" при поддержке Министерства здравоохранения.

Авторы Алексей Берковиц