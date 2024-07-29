Неизвестный язык: Учёные рассмотрели фото из соцсетей и нашли загадочные знаки Удалось заметить 15 символов, но подозревается, что их там изначально было гораздо больше. 28 июля, 21:33 Эту древнюю каменную табличку шириной примерно сантиметров в двадцать нашли на юге Испании. Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © sciencenews

Эту древнюю каменную табличку шириной примерно сантиметров в двадцать нашли на юге Испании. Датируют её примерно пятым столетием до нашей эры. На ней явно прослеживаются изображения воинов, лица, фигуры, но не в виде какой-то законченной художественной композиции, а хаотично. По всей видимости, это была табличка учебная, табличка-"шпаргалка", и принадлежала, вернее, предназначалась она начинающему мастеру гравировки: чтобы он с неё срисовывал свои первые работы.

Каменная табличка, найденная в ходе археологических раскопок на юге Испании. Фото © sciencenews

Недавно археологи поделились её фотографией в соцсети X, и вскоре после этого один исследователь древних языков из Барселоны на досуге прокручивал свою ленту обновлений, увидел это фото и неожиданно заметил на табличке то, что, по его словам, невозможно спутать ни с чем: древнеиспанскую версию буквы I. Он обратился к археологам за фото более высокого разрешения и в итоге распознал целых 15 символов. Они выстроены друг за другом вдоль краёв таблички — очевидно, это тоже "подсказка" для гравировщика. А поскольку сохранилась явно только часть таблички, то можно "мысленно" продолжить расставлять буквы, и по логике выходит, что их в общей сложности должно быть 32.

Буквы, которые удалось рассмотреть на древней табличке (выделены зелёным цветом), и предполагаемая остальная часть алфавита. Фото © csic.es

Лингвисты говорят, это редчайшая находка: до сих пор было известно только два образца письменности на этом языке, и то по ним немногое можно понять. Впрочем, для языковедов достаточно очевидно, что этот древний язык сформировался под явным влиянием финикийской письменности. Надо сказать, финикийский алфавит — одна из первых азбук человечества. "Прадедушка" абсолютного большинства алфавитов, которыми мы пользуемся сейчас. Вообще самая первая письменность на свете была пиктографической и идеографической, то есть люди рисовали значки, которые либо конкретно изображают то, что имеется в виду, либо символизируют какие-то более общие понятия. По сути, в наши дни "эмодзи" в смартфоне возвращают нас к этому древнейшему способу письменного общения. А вот первые буквы, то есть письменные обозначения произносимых звуков, первые алфавиты появились примерно три с половиной тысячи лет назад.

Финикийский алфавит. Фото © Wikipedia / Luca

Так вот, учёные установили, что буквы на табличке — это язык древней цивилизации, которая процветала на юге современной Испании примерно три тысячи лет назад, а в V веке до нашей эры внезапно исчезла. Её столицей был город Тартесс, поэтом сам народ назвали тартессиями. Судя по находкам в их поселениях, тартессии очень хорошо освоили добычу металлов и активно их экспортировали. И больше всего их ресурсами интересовались как раз вышеупомянутые финикийцы, которые в основном жили на территории современного Туниса, но успешно распространились и до самой Испании. Поначалу у тартессиев с ними были мирные и взаимовыгодные торговые отношения, но финикийцы стремились к захвату всё новых и новых территорий, поэтому началось военное противостояние.

Археологи говорят, примерно две с половиной тысячи лет назад здесь был храм. То, что от него осталось, произвело на учёных особое впечатление: судя по всему, его ритуально разрушили, сожгли и предали земле. Сделано это явно не варварски, а целенаправленно и спокойно. Похоже, такое решение приняли сами строители.

Археологические раскопки на территории памятника Эль-Турнуэло в Испании. Фото © construyendotarteso

Точно так тартессии поступили со всем своим городом, со всей своей культурой. И историки до сих пор разбираются в причинах этого самоуничтожения. По основной версии, гордый народ отказался сдаваться врагу. Врагом в таком случае должны были быть финикийцы либо кельты, которые продвигались с севера. Высказывают и альтернативное предположение: что регион постигли катастрофические последствия изменения климата, а именно повторяющиеся наводнения, и люди таким образом попрощались с тем, что отнимала у них стихия. В любом случае, как подчёркивают археологи, тартессии хоть и разрушили свои памятники, но они их таким образом и сохранили для нас, потомков: руины были заботливо покрыты слоем глины.

Авторы Адель Романенкова