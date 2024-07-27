В Брянской области из-за атаки дрона-камикадзе вспыхнул пожар
Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона-камикадзе на село Курковичи
Украинские дроны-камикадзе атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Во время атаки никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства произошло возгорание", — написал губернатор в Telegram.
Он рассказал, что после атаки в селе полностью разрушилось одно жилое домовладение, баня и хозпостройка. На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском Грайвороне ранена сотрудница. Женщину доставили в больницу. У пострадавшей сотрясение головного мозга, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.