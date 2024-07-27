В Брянской области из-за атаки дрона-камикадзе вспыхнул пожар

Украинские дроны-камикадзе атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Во время атаки никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства произошло возгорание", — написал губернатор в Telegram.

Он рассказал, что после атаки в селе полностью разрушилось одно жилое домовладение, баня и хозпостройка. На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.