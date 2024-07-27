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27 июля, 09:41

В Брянской области из-за атаки дрона-камикадзе вспыхнул пожар

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона-камикадзе на село Курковичи

Украинские дроны-камикадзе атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Во время атаки никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства произошло возгорание", — написал губернатор в Telegram.

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Он рассказал, что после атаки в селе полностью разрушилось одно жилое домовладение, баня и хозпостройка. На данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском Грайвороне ранена сотрудница. Женщину доставили в больницу. У пострадавшей сотрясение головного мозга, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Обложка ©

freepik/standret

Наталья Афонина
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