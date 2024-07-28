Футуролог призвал не бояться нейросетей: "Бестолковый помощник помощника"
Футуролог Медведев: В ближайшем будущем нейросети не смогут заменить людей
В последнее время на просторах Интернета всё чаще стали говорить о развитии нейросетей. Якобы совсем скоро многие профессии вовсе исчезнут, а людей на их рабочих местах заменит искусственный разум. Действительно ли нас ждёт такое будущее или всё-таки ИИ не стоит опасаться, объяснил футуролог Даниил Медведев в беседе с РИА "ФедералПресс".
Эксперт заявил, что в ближайшей перспективе нейросети не представляют никакой угрозы для человечества. В особенности свои рабочие места смогут сохранить те, кто делает большие и сложные информационные продукты. Такие специалисты 100% будут востребованы на рынке труда.
"В перспективе существующие сейчас нейросети никакую значимую роль играть не будут. Только для технической обработки текста и картинки. Уровень нейросетей — это очень низкий уровень когнитивных задач. Это "бестолковый помощник помощника", — подчеркнул Даниил Медведев.
Также эксперт подчеркнул, что с задачами, связанными с глубокой аналитикой и расследованием, искусственному разуму справиться не под силу. Поэтому если говорить о журналистской работе уровня Джулиана Ассанжа, то ни одна нейросеть это не сделает.
Тем временем известно, что нейросеть стала комментатором Олимпийских игр в Париже. Программу для освещения спортивных состязаний создала американская компания NBC Universal вместе со стриминговым сервисом Peacock. ИИ подарили голос американского комментатора Эла Майклса. Подобное случилось впервые в истории Олимпиады.