Футуролог призвал не бояться нейросетей: "Бестолковый помощник помощника"

В последнее время на просторах Интернета всё чаще стали говорить о развитии нейросетей. Якобы совсем скоро многие профессии вовсе исчезнут, а людей на их рабочих местах заменит искусственный разум. Действительно ли нас ждёт такое будущее или всё-таки ИИ не стоит опасаться, объяснил футуролог Даниил Медведев в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт заявил, что в ближайшей перспективе нейросети не представляют никакой угрозы для человечества. В особенности свои рабочие места смогут сохранить те, кто делает большие и сложные информационные продукты. Такие специалисты 100% будут востребованы на рынке труда.

"В перспективе существующие сейчас нейросети никакую значимую роль играть не будут. Только для технической обработки текста и картинки. Уровень нейросетей — это очень низкий уровень когнитивных задач. Это "бестолковый помощник помощника", — подчеркнул Даниил Медведев.

Также эксперт подчеркнул, что с задачами, связанными с глубокой аналитикой и расследованием, искусственному разуму справиться не под силу. Поэтому если говорить о журналистской работе уровня Джулиана Ассанжа, то ни одна нейросеть это не сделает.