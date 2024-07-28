"Новостей нет": Два судна продолжают искать экипаж пропавшего у Фолклендов Argos Georgia

В южной Атлантике продолжаются поиски экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia с россиянами на борту, рассказал журналистам исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. В операции задействованы два корабля.

Напомним, об аварии с рыболовным судном Argos Georgia стало известно 24 июля. Всего на борту было 27 человек, в том числе восемь россиян. Удалось спасти 14. Корабль потерпел крушение в 424 километрах от берега к востоку от города Стэнли.