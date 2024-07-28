"Новостей нет": Два судна продолжают искать экипаж пропавшего у Фолклендов Argos Georgia
РИАН: У Фолклендов продолжают искать экипаж Argos Georgia, в том числе россиян
В южной Атлантике продолжаются поиски экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia с россиянами на борту, рассказал журналистам исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. В операции задействованы два корабля.
"Новостей нет", — отметил собеседник РИА "Новости".
Напомним, об аварии с рыболовным судном Argos Georgia стало известно 24 июля. Всего на борту было 27 человек, в том числе восемь россиян. Удалось спасти 14. Корабль потерпел крушение в 424 километрах от берега к востоку от города Стэнли.
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