Число сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ достигло четырёх
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении ещё трёх украинских беспилотников в небе над регионом. К счастью, в результате падения обломков дронов никто не пострадал, разрушений на земле нет.
"Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа перехвачены и уничтожены над нашим регионом силами ПВО", — написал чиновник в Telegram, поблагодарив зенитчиков.
Бой с целым роем воздушных целей часом ранее завершился в Курской области. Суммарно силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников ВСУ.
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