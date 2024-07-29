Силы ПВО пресекли воздушную атаку ВСУ на Брянскую область
Украинский беспилотник самолётного типа выведен из строя в небе над Брянской областью поздним вечером 28 июля. О результативной работе расчётов ПВО в 23:35 написал местный губернатор Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — отчитался глава региона.
Неспокойно этой ночью и над Курской областью. Сначала ВСУ запустили в направлении региона одиночный БПЛА, а спустя час боевики повторили атаку с использованием ещё 12 беспилотников.
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