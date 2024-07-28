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28 июля, 19:35

Беспилотник ВСУ сбит при попытке атаковать Курскую область

Дежурные системы противовоздушной обороны РФ поразили над Курской областью беспилотник самолётного типа, запущенный украинской стороной. Об этом в Telegram-канале заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе. Не приближайтесь к обломкам, звоните по номеру 112!" — призвал сограждан чиновник.

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Без работы российские зенитчики не остались и прошлой ночью. Расчёты ЗРК перехватили пять беспилотников ВСУ над Белгородской областью и по два — над Курской и Нижегородской областями.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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