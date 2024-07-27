Российские С-400 навели шороху на учениях в Индии, обратив истребители в бегство
СМИ: Российские ЗРК С-400 сбили 80% целей на учениях ВВС Индии
Учения с использованием российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индии завершились настоящим триумфом для ракетных установок. В результате манёвров с участием настоящих истребителей ЗРК удалось условно уничтожить большую часть самолётов и обратить выжившие силы в бегство, сообщает агентство ANI.
"С-400 "сбили" 80% самолётов условного противника и заставили оставшиеся самолёты отступить и прервать выполнение своих задач", — гласит публикация.
В издании уточнили, что учения были проведены ВВС Индии с целью продемонстрировать полную интеграцию иностранных ЗРК в вооружённые силы. До 2026 года государство ожидает получить от России ещё несколько установок в рамках заключённых контрактов.
ЗРК С-400 блистательно показали себя не только на учениях, но и в вопросе прикрытия воздушных границ России от украинских ракет и дронов. Не зря комплексы вошли в состав первой в мире единой системы противовоздушной обороны РФ.
Telegram / Минобороны России