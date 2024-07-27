Российские С-400 навели шороху на учениях в Индии, обратив истребители в бегство

Учения с использованием российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индии завершились настоящим триумфом для ракетных установок. В результате манёвров с участием настоящих истребителей ЗРК удалось условно уничтожить большую часть самолётов и обратить выжившие силы в бегство, сообщает агентство ANI.

В издании уточнили, что учения были проведены ВВС Индии с целью продемонстрировать полную интеграцию иностранных ЗРК в вооружённые силы. До 2026 года государство ожидает получить от России ещё несколько установок в рамках заключённых контрактов.