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5 июля, 02:21

Единую систему ПВО развернули в России для отражения воздушных атак ВСУ

Не имеющая аналогов в мире единая система противовоздушной обороны развёрнута в России, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО Андрей Семёнов. По словам замглавкома Воздушно-космическими силами РФ, ни одной стране мира ранее не удавалось создать столь масштабную зенитную группировку.

"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развёрнута единая система противовоздушной обороны", — отметил генерал-лейтенант в своей статье для газеты "Красная звезда".

Семёнов подчеркнул, что основу созданной системы ПВО составляют современные и перспективные зенитные ракетные системы. Среди них — комплексы С-400, С-350, С-300, "Бук-М3(М2)", "Панцирь-С" и "Тор-М2".

ВСУ потерпели фиаско при попытке обмануть расчёты ПВО в Крыму
ВСУ потерпели фиаско при попытке обмануть расчёты ПВО в Крыму

Расчёты российских комплексов ПВО ежесуточно пресекают десятки попыток киевского режима атаковать объекты на территории РФ. С начала специальной военной операции же зенитчики поразили свыше 42 тысяч целей.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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