Не имеющая аналогов в мире единая система противовоздушной обороны развёрнута в России, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО Андрей Семёнов. По словам замглавкома Воздушно-космическими силами РФ, ни одной стране мира ранее не удавалось создать столь масштабную зенитную группировку.

"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развёрнута единая система противовоздушной обороны", — отметил генерал-лейтенант в своей статье для газеты "Красная звезда".