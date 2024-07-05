Единую систему ПВО развернули в России для отражения воздушных атак ВСУ
Не имеющая аналогов в мире единая система противовоздушной обороны развёрнута в России, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО Андрей Семёнов. По словам замглавкома Воздушно-космическими силами РФ, ни одной стране мира ранее не удавалось создать столь масштабную зенитную группировку.
"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развёрнута единая система противовоздушной обороны", — отметил генерал-лейтенант в своей статье для газеты "Красная звезда".
Семёнов подчеркнул, что основу созданной системы ПВО составляют современные и перспективные зенитные ракетные системы. Среди них — комплексы С-400, С-350, С-300, "Бук-М3(М2)", "Панцирь-С" и "Тор-М2".
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