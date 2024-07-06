Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 10:51

Российская ПВО за сутки сбила 55 беспилотников ВСУ и три ракеты Storm Shadow

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили три британские крылатые ракеты Storm Shadow и 55 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сбиты <...> противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США", — добавили в ведомстве.

Российская система ПВО из FPV-дронов успешно прошла испытания
Российская система ПВО из FPV-дронов успешно прошла испытания

Ранее командующий войсками ПВО-ПРО ВС России Андрей Семёнов отчитался о развёртывании в стране не имеющей аналогов в мире единой системы противовоздушной обороны. Подчёркивается, что ни одному государству не удавалось создать столь большую зенитную группировку. В ней задействованы, в частности, комплексы С-400 и "Панцирь-С".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров