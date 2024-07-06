Российская ПВО за сутки сбила 55 беспилотников ВСУ и три ракеты Storm Shadow

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили три британские крылатые ракеты Storm Shadow и 55 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее командующий войсками ПВО-ПРО ВС России Андрей Семёнов отчитался о развёртывании в стране не имеющей аналогов в мире единой системы противовоздушной обороны. Подчёркивается, что ни одному государству не удавалось создать столь большую зенитную группировку. В ней задействованы, в частности, комплексы С-400 и "Панцирь-С".