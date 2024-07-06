Российская система ПВО из FPV-дронов успешно прошла испытания

В России успешно прошла испытания новейшая система ПВО, созданная из FPV-дронов. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на разработчика данного проекта, гендиректора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

"Наша система охраны FPV-ПВО — это не только дроны с "пушкой", но и необходимое наземное оборудование, и специальная подготовка пилотов охраны. Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме", — рассказал Кузякин о результатах испытаний.

Главной целью проекта является достижение радиотехнической совместимости FPV-дронов и систем аэродрома. Новые БПЛА "Джокер-10" можно использовать для защиты инфраструктурных объектов, в том числе дальних аэродромов, от украинских беспилотников.

До этого в России была разработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием "Зонт" купольного типа, способная подавлять FPV-дроны противника в радиусе до 500 метров.