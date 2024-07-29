Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел страны. Об этом говорится в указе главы государства, который опубликован 29 июля на сайте правовых актов.

Владимир Геннадиевич имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета, а также рядом других наград. В российском МИДе он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы.