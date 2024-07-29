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29 июля, 09:42

Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Владимир Титов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел Владимир Титов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел страны. Об этом говорится в указе главы государства, который опубликован 29 июля на сайте правовых актов.

Владимир Геннадиевич имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета, а также рядом других наград. В российском МИДе он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы.

Ранее Life.ru соообщал, что Госдума приняла решение освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. Кроме того, со своих постов были сняты председатели двух комитетов.

Александра Мышляева
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