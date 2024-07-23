Госдума освободила от должности вице-спикера Неверова и двух председателей комитетов
Госдума сняла Сергея Неверова с поста вице-спикера палаты парламента
Экс-вице-спикер ГД РФ Сергей Неверов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла решение освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. Также со своих постов были сняты председатели двух комитетов.
"Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", — говорится в соответствующем документе.
Соответствующие решения также были приняты в отношении ещё двух парламентариев. С должностей сняли председателя комитета по энергетике Павла Завального, а также главу комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.
"Освободить депутата Государственной думы Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике. Освободить депутата Государственной думы Свищева Дмитрия Александровича от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", — гласит распоряжение.
Напомним, что законопроект, предлагающий освободить Неверова от поста вице-спикера, был внесён в Госдуму 22 июля. На этой должности он находился с 12 октября 2021 года.