Госдума освободила от должности вице-спикера Неверова и двух председателей комитетов

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла решение освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. Также со своих постов были сняты председатели двух комитетов.

"Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", — говорится в соответствующем документе.

Соответствующие решения также были приняты в отношении ещё двух парламентариев. С должностей сняли председателя комитета по энергетике Павла Завального, а также главу комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

"Освободить депутата Государственной думы Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике. Освободить депутата Государственной думы Свищева Дмитрия Александровича от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", — гласит распоряжение.