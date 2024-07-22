В ГД внесён проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера

Комиссия Госдумы по регламенту предложила рассмотреть документ об освобождении от выполнения должностных обязанностей вице-спикера палаты парламента Сергея Неверова. Документ появился в базе ГД РФ.

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Ранее сообщалось, что вице-адмирал Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом ВМФ России. До этого 58-летний Липилин занимал пост первого замкомандующего и был начальником штаба. С апреля прошлого года в должности командующего Балтийским флотом находился вице-адмирал Владимир Воробьёв. Причина кадровых перестановок неизвестна.