Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом

Вице-адмирал Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морских кругах.

"Да, действительно, вице-адмирал Липилин назначен командующим Балтийским флотом", — сказал собеседник агентства.

До этого 58-летний Липилин занимал пост первого замкомандующего и был начальником штаба. С апреля прошлого года в должности командующего Балтийским флотом находился вице-адмирал Владимир Воробьёв. Причина кадровых перестановок неизвестна. Однако, по некоторым данным, Воробьёв стал заместителем главкома ВМФ.