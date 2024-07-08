Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом
ТАСС: Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом
Сергей Липилин. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Вице-адмирал Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морских кругах.
"Да, действительно, вице-адмирал Липилин назначен командующим Балтийским флотом", — сказал собеседник агентства.
До этого 58-летний Липилин занимал пост первого замкомандующего и был начальником штаба. С апреля прошлого года в должности командующего Балтийским флотом находился вице-адмирал Владимир Воробьёв. Причина кадровых перестановок неизвестна. Однако, по некоторым данным, Воробьёв стал заместителем главкома ВМФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году Военно-морской флот получит более 40 новых кораблей и судов. Как отметил глава государства, кораблестроение является сложной высокотехнологичной отраслью, которая оперирует планами на десять, двадцать и более лет.