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8 июля, 11:51

Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом

ТАСС: Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом

Сергей Липилин. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Сергей Липилин. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вице-адмирал Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морских кругах.

"Да, действительно, вице-адмирал Липилин назначен командующим Балтийским флотом", — сказал собеседник агентства.

До этого 58-летний Липилин занимал пост первого замкомандующего и был начальником штаба. С апреля прошлого года в должности командующего Балтийским флотом находился вице-адмирал Владимир Воробьёв. Причина кадровых перестановок неизвестна. Однако, по некоторым данным, Воробьёв стал заместителем главкома ВМФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году Военно-морской флот получит более 40 новых кораблей и судов. Как отметил глава государства, кораблестроение является сложной высокотехнологичной отраслью, которая оперирует планами на десять, двадцать и более лет.

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Наталья Исакова
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