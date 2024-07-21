Володин встретился с президентом Никарагуа и передал послание от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочего визита прибыл в Никарагуа, где встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой. Как сообщил корреспондент РИА "Новости", председатель нижней палаты российского парламента передал главе этого латиноамериканского государства послание от президента РФ Владимира Путина.

"Отношения между Россией и Никарагуа, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнёрства", — говорится в послании.

В этом сообщении подчёркивается, что в рамках сотрудничества между Москвой и Манагуа реализуются крупные совместные проекты в различных сферах, а также хорошую отдачу получает координация усилий в международных делах. Стоит отметить, что Володин также во время своей поездки встретился с вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.