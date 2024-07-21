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20 июля, 21:29

Володин встретился с президентом Никарагуа и передал послание от Путина

Спикер Госдумы Володин встретился с президентом Никарагуа Ортегой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочего визита прибыл в Никарагуа, где встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой. Как сообщил корреспондент РИА "Новости", председатель нижней палаты российского парламента передал главе этого латиноамериканского государства послание от президента РФ Владимира Путина.

"Отношения между Россией и Никарагуа, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнёрства", — говорится в послании.

В этом сообщении подчёркивается, что в рамках сотрудничества между Москвой и Манагуа реализуются крупные совместные проекты в различных сферах, а также хорошую отдачу получает координация усилий в международных делах. Стоит отметить, что Володин также во время своей поездки встретился с вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.

Власти Никарагуа пожелали Путину побед в поздравлении по случаю инаугурации
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Ранее Life.ru писал, что Никарагуа отказалась от участия в саммите по Украине. Тогда дипломаты из этого государства заявили, что их страна никогда не участвовала и не будет участвовать в этом "политическом фарсе".

Алексей Соловьёв
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