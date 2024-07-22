В Госдуме одобрили прибавку к пенсии для части россиян
В ГД поддержали доплату в 1,2 тысячи к пенсиям инвалидов I группы и людей за 80
Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять поправку о ежемесячной прибавке к пенсиям инвалидов I группы и людей за 80 1200 рублей. Инвалиды I группы с детства исключаются из данного правила, так как родители или опекуны таких людей уже получают ежемесячную выплату в 1,2 тысячи рублей.
Ранее компенсацию получал опекун, а согласно новой поправке сами пенсионеры, достигшие 80 лет или инвалиды I группы, будут получать дополнительные средства.
Life.ru в этом месяце сообщал и о другой важной инициативе. Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности утвердила законопроект Минтруда, который предложил включить в страховой стаж россиян для исчисления пенсии период работы на Украине с 1991 года до начала СВО.
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